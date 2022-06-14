Карри впервые с 2018 года не смог реализовать ни одного трёхочкового броска за матч

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри впервые с 2018 года не сумел реализовать ни одного трёхочкового броска за матч.



В пятом матче финальной серии НБА с «Бостон Селтикс» Карри набрал лишь 16 очков. При этом разыгрывающий «Уорриорз» девять раз бросил из трёхочковой зоны и ни разу не попал. Последний раз Карри не реализовал ни одной дальней попытки 8 ноября 2018 года в матче с «Милуоки Бакс». После этого Стефен на протяжении 233 матчей реализовывал, как минимум, один трёхочковый бросок в игре.



В предыдущей игре с «Селтикс» Карри набрал 43 очка.



«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» со счётом 104:94 и вышел вперёд в финальной серии — 3-2. Шестой матч состоится 17 июня в Бостоне и начнётся в 04:00 мск.

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