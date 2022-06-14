Единая лига ВТБ сократила количество легионеров

Сегодня на заседании Совета Единой лиги ВТБ было принято решение о сокращении с нового сезона количества иностранных баскетболистов в заявке клубов с восьми до шести, рассказала Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.



«Мы сократили количество легионеров. Было восемь, теперь шесть. И убрали лицензию, чтобы игроки могли играть только в международных соревнованиях», – заявила Корстин на пресс-конференции.



Сегодня Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников и новый формат проведения соревнований. В сезоне-2022/2023 в чемпионате Единой лиги ВТБ примут участие двенадцать клубов. Эстонский «Калев» и польскую «Зелена-Гуру», которые отказались от участия в турнире по ходу прошлого сезона, заменят московская МБА и БК «Самара».

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