Единая лига ВТБ изменила систему проведения чемпионата

Сегодня на заседании Совета Единой лиги ВТБ утверждён формат нового сезона, информирует официальный сайт турнира.
Как ранее сообщал «Чемпионат», регулярный чемпионат-2022/2023 пройдет в два этапа. На первом этапе двенадцать команд сыграют в два круга каждая с каждой дома и на выезде. По итогам двухкругового турнира команды будут разделены на две группы: группа А (команды, занявшие 1–6 места) и группа Б (команды, занявшие 7–12 места). На втором этапе клубы сыграют между собой в своих группах ещё в два круга.
Восемь лучших команд по результатам регулярного сезона, который стартует в начале октября, выйдут в плей-офф. Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед, полуфинальные и финальная серии, а также матчи за третье место – до четырёх побед.
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