Экс-игрок ЦСКА Де Коло отреагировал на победу «Фенербахче» в чемпионате Турции
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Лидер «Фенербахче» Нандо Де Коло разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал о данном дочери год назад обещании.
«Моя дочь спросила меня, чем закончилась финальная игра, и я сказал ей о поражении. Да, папа проиграл сегодня, но мы победим завтра», — говорил Де Коло после поражения год назад.
«Сегодня — это завтра. Мы сделали это», — написал Нандо.
Напомним, в нынешнем сезоне «Фенербахче» стал чемпионом Турции. В финальном противостоянии команда Де Коло оказалась сильнее «Анадолу Эфес» (3-1 в серии). В прошлом сезоне победу праздновал «Анадолу Эфес».
Ранее инсайдер Маттео Андриани сообщил, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис может возглавить «Фенербахче».
Новость по теме«Фенербахче» стал чемпионом Турции в сезоне-2021/2022
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