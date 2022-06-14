Экс-игрок ЦСКА Де Коло отреагировал на победу «Фенербахче» в чемпионате Турции

Лидер «Фенербахче» Нандо Де Коло разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал о данном дочери год назад обещании.

«Моя дочь спросила меня, чем закончилась финальная игра, и я сказал ей о поражении. Да, папа проиграл сегодня, но мы победим завтра», — говорил Де Коло после поражения год назад.

«Сегодня — это завтра. Мы сделали это», — написал Нандо.

Напомним, в нынешнем сезоне «Фенербахче» стал чемпионом Турции. В финальном противостоянии команда Де Коло оказалась сильнее «Анадолу Эфес» (3-1 в серии). В прошлом сезоне победу праздновал «Анадолу Эфес».



Ранее инсайдер Маттео Андриани сообщил, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис может возглавить «Фенербахче».