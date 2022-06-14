«Фенербахче» стал чемпионом Турции в сезоне-2021/2022

Завершился четвёртый матч финальной серии Суперлиги Турции, в котором действующий чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» принял «Фенербахче».

Победу со счётом 92:80 (3-1 в серии) одержал «Фенербахче», завоевав 13-й чемпионский титул в истории клуба и прервав трёхлетнюю победную серию соперника.

На старте встречи «Фенербахче» оторвался на 16 очков, однако в третьей четверти «Эфес» сократил отставание до одного очка. Правда, этого всё равно не хватило для победы – «Фенербахче» уверенно отыграл в концовке. Самым результативным в составе победителей стал чех Ян Веселы, набравший 18 очков.

Напомним, ранее инсайдер Маттео Андриани сообщил, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис может возглавить «Фенербахче».