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Кендрик Перкинс: чёртова культура «Уорриорз» выявит лучшее в любом игроке!

Кендрик Перкинс: чёртова культура «Уорриорз» выявит лучшее в любом игроке!
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о победе «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче серии финала плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» — 104:94.

«Эта чёртова культура «Уорриорз» определённо выявит лучшее в любом игроке! Уиггинс – прекрасный тому пример», — написал Перкинс.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. Благодаря этой победе «Уорриорз» вышли вперёд в серии — 3-2. Следующая встреча между клубами состоится 17 июня. Начало запланировано на 4:00 по московскому времени.

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