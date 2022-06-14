«Команды такие странные, и обе с дефектами». Скип Бэйлесс — о финале НБА
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс поделился мыслями о финальной серии НБА, где встречаются «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс». После пяти встреч счёт в серии 3-2 в пользу баскетболистов «Уорриорз».
«Ну и что с того, что в 30 сериях из предыдущих 31 выигрывал победитель пятого матча? Эти две команды такие странные, обе с дефектами, настолько психологически уязвимые. Стефен пережил столько кошмаров в финалах, а Тейтум настолько велик и ужасен, что история сейчас не имеет никакого значения», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Следующая встреча между клубами состоится 17 июня. Начало запланировано на 4:00 по московскому времени.
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