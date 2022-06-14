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«Может быть лучше Карри, но не стремится блистать». Эксперт — о Томпсоне

«Может быть лучше Карри, но не стремится блистать». Эксперт — о Томпсоне
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался об атакующем защитнике «Голден Стэйт Уорриорз» Клэе Томпсоне.

«Стефену Карри очень повезло иметь такого скромного партнёра в лице Клэя Томпсона, который не представляет никакой угрозы для эго «величайшего стрелка всех времён» — хотя Клэй может выступать ещё лучше, чем Стеф, и у него были более важные матчи в постсезонье, но он не сильно стремится блистать», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

В пятом матче серии финала плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» «Уорриорз» одержали победу со счётом 104:94. На счету Томпсона в этой встрече 21 очко, у Карри – 16.

Следующий матч между командами состоится 17 июня. Начало запланировано на 4:00 по московскому времени.

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