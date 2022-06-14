«Может быть лучше Карри, но не стремится блистать». Эксперт — о Томпсоне
Поделиться
Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался об атакующем защитнике «Голден Стэйт Уорриорз» Клэе Томпсоне.
«Стефену Карри очень повезло иметь такого скромного партнёра в лице Клэя Томпсона, который не представляет никакой угрозы для эго «величайшего стрелка всех времён» — хотя Клэй может выступать ещё лучше, чем Стеф, и у него были более важные матчи в постсезонье, но он не сильно стремится блистать», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
В пятом матче серии финала плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» «Уорриорз» одержали победу со счётом 104:94. На счету Томпсона в этой встрече 21 очко, у Карри – 16.
Следующий матч между командами состоится 17 июня. Начало запланировано на 4:00 по московскому времени.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
18:39
-
18:37
-
18:21
-
17:35
-
17:20
-
16:49
-
16:29
-
15:39
-
14:53
-
14:31
-
14:18
-
14:07
-
13:47
-
13:33
-
13:31
-
12:35
-
12:14
-
11:49
-
11:26
-
11:19
-
11:10
-
09:47
-
09:01
-
09:01
-
08:03
-
08:00
-
07:43
-
06:37
-
01:18
-
00:56
-
00:03
- 13 июня 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:49
-
23:01
Партнерский контент