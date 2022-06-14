Одед Каташ может возглавить «Маккаби»

«Маккаби» из Тель-Авива ведёт переговоры с кандидатом на должность главного тренера команды Одедом Каташем, пишет Sport5.



Каташа называют основным кандидатом на пост наставника «Маккаби». По ходу прошлого сезона клуб из Тель-Авива уже проводил интервью с израильским специалистом с целью замены бывшего главного тренера команды Янниса Сферопулоса.



Каташ уже возглавлял «Маккаби» в сезоне-2007/2008, но в январе 2008 года покинул свой пост после того, как руководство клуба выразило недовольство итогами первой части чемпионата. Кроме того, в качестве игрока экс-разыгрывающий сборной Израиля защищал цвета «Маккаби» с 1995 по 1999 год.



Предыдущим клубом в тренерской карьере Каташа был греческий «Панатинаикос». 47-летний израильский специалист возглавил команду из Афин в январе 2021 года и привел её к победам в чемпионате и Кубке Греции в сезоне-2020/2021. Однако летом 2021 года контракт не был продлён.



Напомним, ранее «Маккаби» пытался достичь договорённости с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем.

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