Джонатан Мотли определился с новым клубом

Форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли перейдёт в «Фенербахче». Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Ягиз Сабункуоглу.



По сведениям источника, игрок и турецкий клуб договорились о двухлетнем контракте.



В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ минувшего сезона Мотли принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи. «Локомотив-Кубань» по итогам регулярки занял четвёртое место. В первом раунде плей-офф команда в трёх матчах прошла «Парму», а на стадии 1/2 финала уступила московскому ЦСКА. В споре за бронзу краснодарцы проиграли УНИКСу из Казани. Чемпионом турнира впервые в истории стал «Зенит».