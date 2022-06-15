Стив Керр: мы хотим взять титул в Бостоне

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после победы над «Бостон Селтикс» в пятой игре (104:94, 3-2) признался, что планирует завершить финальную серию плей-офф НБА в шести матчах.



«Мы хотим завоевать титул в Бостоне. Мы собираемся закончить серию в Бостоне», – приводит слова Керра NBC Sports.



Шестой матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации состоится на паркете «Селтикс» в пятницу, 17 июня. Начало – в 4:00 мск. В случае поражения «Уорриорз» решающий седьмой поединок пройдёт в Сан-Франциско.

Отметим, что если в этом году «Голден Стэйт» выиграет финальную серию, то чемпионский титул станет для команды уже четвёртым за последние восемь лет под руководством Керра.