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Стив Керр: мы хотим взять титул в Бостоне

Стив Керр: мы хотим взять титул в Бостоне
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после победы над «Бостон Селтикс» в пятой игре (104:94, 3-2) признался, что планирует завершить финальную серию плей-офф НБА в шести матчах.

«Мы хотим завоевать титул в Бостоне. Мы собираемся закончить серию в Бостоне», – приводит слова Керра NBC Sports.

Шестой матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации состоится на паркете «Селтикс» в пятницу, 17 июня. Начало – в 4:00 мск. В случае поражения «Уорриорз» решающий седьмой поединок пройдёт в Сан-Франциско.

Отметим, что если в этом году «Голден Стэйт» выиграет финальную серию, то чемпионский титул станет для команды уже четвёртым за последние восемь лет под руководством Керра.

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