Самый перспективный игрок Европы может покинуть АСВЕЛ

Тяжёлый форвард Виктор Вембаньяма (18 лет, 218 см), которому эксперты предрекают первый номер драфта НБА – 2023, может покинуть клуб Евролиги и перейти в команду, являющуюся аутсайдером чемпионата Франции, сообщает L’Equipe.



По информации источника, 18-летний бигмэн рассматривает возможность расторжения контракта с клубом из Виллербана и трансфера в «Париж» на правах свободного агента. Опция выхода Вембаньямы из соглашения действует до 26 июня.



Прошлым летом француз подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом, но травмы и нехватка игрового времени не позволили ему полностью раскрыть потенциал на самом высоком европейском уровне. В 13 матчах Евролиги талантливый центровой в среднем набирал 6,5 очка, совершал 3,8 подбора и делал 1,9 блок-шота за 17,5 минуты на площадке.



Вембаньяма рассматривает «Париж» в качестве варианта продолжения карьеры в связи с возможностью играть более большую роль в команде и получать много времени на площадке.



В минувшем сезоне «Париж» дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Франции и занял 15-е место (13 побед, 21 поражение).