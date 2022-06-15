Президент Единой лиги ВТБ рассказал о главной задаче по созданию качественного баскетбола

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мыслями о ситуации с легионерами в турнире. Многие иностранные игроки решили покинуть Единую лигу ВТБ в связи с обстановкой на международной политической арене. По словам Кущенко, создание механизма, за счёт которого легионеры высокого уровня приедут в клубы Единой лиги — главная задача по созданию качественного баскетбола.
«И правительство, и министерство спорта, и Лига ВТБ создали механизм приглашения легионеров в команды. Он создан, всё зависит от возможностей. Поэтому мы надеемся, что все команды будут подписывать легионеров приличного уровня для баскетбола хорошего качества. Бизнес — очень циничная штука, за деньги игрок приезжает и выступает. Концовка сезона показала, что команды это почувствовали: кто-то удержал легионеров, кто-то — нет. Мы получили тот продукт, который до сих пор обсуждают. Наша главная задача по созданию качественного баскетбола – это создание механизма, чтобы легионер высокого уровня приезжал в наши клубы.
Добавлю, что у многих клубов ещё остались контракты с топовыми игроками. Это, как минимум, приличная компенсация. Но, как мы знаем, клубы пытаются оставить и тренеров, и игроков на следующий сезон, что очень хорошо для Лиги. Надеемся, это будет так», — приводятся слова Кущенко на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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