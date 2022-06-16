Брайант Данстон остаётся в «Анадолу Эфес»

Турецкий «Анадолу Эфес» объявил на своём официальном сайте о продлении сотрудничества на год с центровым Брайантом Данстоном (36 лет, 203 см).
Американец защищает цвета чемпиона Евролиги двух предыдущих лет на протяжении семи сезонов (с 2015 года). 36-летний ветеран является капитаном стамбульской команды и играет важную роль в защитных построениях «Анадолу Эфес».
В 36 матчах минувшего розыгрыша Евролиги центровой в среднем набирал 7,1 очка, делал 3,2 подбора и отдавал 0,9 передачи. В финале команда Эргина Атамана нанесла поражение мадридскому «Реалу» (58:57) и во второй раз подряд стала победителем самого престижного клубного турнира континента.
Ранее «Анадолу Эфес» продлил соглашения с Шейном Ларкиным, Эртеном Гази и Буграханом Тунджером, а также подписал контракт со звёздным форвардом московского ЦСКА Уиллом Клайберном.
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