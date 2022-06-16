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Стали известны все участники Еврокубка в сезоне-2022/2023

Стали известны все участники Еврокубка в сезоне-2022/2023
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Баскетбольная Евролига определилась со списком из 20 команд, которые примут участие в Еврокубке в новом сезоне, информирует WallaSport. Российские команды не вошли в число участников.

В следующем розыгрыше второго по значимости клубного турнира континента дебютирует чемпион Украины «Прометей» (Каменское), который будет базироваться и проводить домашние матчи в Риге (Латвия).

Отмечается, что сербский «Партизан» и испанская «Валенсия» не вошли в состав команд Еврокубка, что с большой вероятностью говорит о том, что они получат wild card для участия в Евролиге-2022/2023.

Сегодня в Барселоне (Испания) состоится заседание правления Евролиги, на котором, как сообщает источник, будет подтверждено решение о недопуске российских команд к участию в турнирах под эгидой организации в сезоне-2022/2023, утверждён состав участников Еврокубка и определены обладатели двух уайлд-кард Евролиги.

Список из 20 команд, которые примут участие в Еврокубке в предстоящем сезоне:

«Брешия» (Италия)
«Будучность» (Подгорица, Черногория)
«Бурк» (Франция)
«Бурсаспор» (Бурса, Турция)
«Гамбург Тауэрс» (Гамбург, Германия)
«Гран-Канария» (Лас-Пальмас, Испания)
«Леткабелис» (Паневежис, Литва)
«Лондон Лайонс» (Лондон, Великобритания)
«Париж» (Франция)
«Промитеас» (Патры, Греция)
«Прометей» (Каменское, Украина)
«Тренто» (Италия)
«Турк Телеком» (Анкара, Турция)
У-БТ (Клуж-Напока, Румыния)
«Умана Рейер» (Венеция, Италия)
«Ульм» (Германия)
«Хапоэль» (Тель-Авив, Израиль)
«Ховентуд» (Бадалона, Испания)
«Цедевита-Олимпия» (Любляна, Словения)
«Шлёнск» (Вроцлав, Польша)

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