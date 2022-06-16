Грин отказался сравнить противостояние с «Бостоном» с борьбой с командами Леброна

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отказался сравнить противостояние в финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» с противостояниями, которые у него были с Леброном Джеймсом в предыдущих финалах. По мнению Грина, тогда его соперник был совершенно другого уровня.



«Это нельзя сравнивать. Леброн, пожалуй, является самым умным из всех баскетболистов, которые выходили на площадку. Если сравнивать, то это будет неуважением к Джеймсу.



Ментальное противостояние с «Селтикс» заключается в понимании того, что эти ребята молодые, они быстрее и атлетичнее. Нужно понимать это и нивелировать их противостояние. А Леброн — такой шахматист», — цитирует Грина Clutch Points.

Счёт в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс» — 3-2.

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