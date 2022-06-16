Димитрис Прифтис возглавил турецкий клуб

Бывший главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис возглавил турецкий «Тофаш», сообщает официальный сайт клуба из Бурсы.

В прошлом году 53-летний специалист заключил трёхлетнее соглашение с «Панатинаикосом», однако в апреле 2022 года клуб из Афин решил расторгнуть контракт.

Ранее грек на протяжении четырёх лет тренировал казанский УНИКС (2017–2021), с которым в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Единой лиги ВТБ, вышел в финал Еврокубка и завоевал путёвку в Евролигу.

В 2021 году Прифтис выиграл с «Панатинаикосом» Суперкубок Греции. В сезоне-2015/2016 у руля «Ариса» он был признан тренером года в чемпионате Греции.

По итогам завершившегося сезона «Тофаш» занял девятое место в турецкой Суперлиге (16 побед, 14 поражений) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов ФИБА.