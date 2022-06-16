Губанов: если «Химки» не выплатят долг, пойду на Первый канал, в СК, дойду до президента!

Бывший центровой «Химок» Пётр Губанов поделился подробностями судебной тяжбы с подмосковным клубом.
«Я обратился в Савёловский суд Москвы с иском о взыскании невыплаченной мне заработной платы за последние два месяца игрового сезона – 2019/2020. Я бы сказал так: клуб кинул меня во всех смыслах этого слова! Они безответственно отнеслись к моей травме. Мало того что не восстановили меня, хотя это была их прямая обязанность по условиям трудового соглашения. Клуб фактически поспособствовал, чтобы поставить крест на моей профессиональной карьере, а сейчас ещё отказывается платить причитающуюся мне заработную плату. Я пытался договориться по этому поводу, но меня просто игнорировали.
Удержать зарплату за последние два месяца в период пандемии можно было только при наличии моего письменного согласия, которого я не подписывал. Более того, трудовой контракт у меня с «Химками», и Евролига не может вмешиваться в него в части выплаты заработной платы и её корректировки, не может вмешиваться в мой контракт с клубом и давать какие-либо рекомендации по этому поводу.
К слову, Евролига — та самая организация, которая сейчас, без всяких оснований вышвырнула, иначе я не могу сказать, наши клубы из турнира. Как я полагаю, «Химкам» в той ситуации было очень удобно сослаться на рекомендации Евролиги в целях сохранения своего многомиллионного бюджета. Но извините! Мы живём в России, и контракт у меня подписан в рамках трудового законодательства РФ, а не рекомендаций Евролиги. Более того, в период пандемии был указ президента РФ о том, что в установленные нерабочие дни за работником сохраняется стопроцентная заработная плата.
То, что творится здесь, — такой беспредел с документами, которые я в глаза не видел, допсоглашениями с мизерной зарплатой! Непонятно ведёт себя и юрист «Химок». Кричит в суде, кричит в коридоре суда, где большое скопление людей, что я лжец, врун, и удивляется, когда я только от них отстану. И на фоне всего происходящего в мире и в сфере спорта по отношению к российским спортсменам из-за таких вот действий становится обидно и неприятно… В общем, если «Химки» не выплатят мне долги, я пойду и на Первый канал, и в СК РФ, а если нужно будет, то и до нашего президента дойду!» – приводит слова Губанова «Спорт-экспресс».
Летом 2018 года стороны заключили трудовое соглашение на два сезона. В конце прошлого года стало известно, что Губанов судится с «Химками». 35-летний баскетболист пытается вытребовать невыплаченную заработную плату за последние два месяца сезона-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии.
- 16 июня 2022
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