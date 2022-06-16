«Политическая составляющая перевесила, проиграли все». Ватутин — о решении Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение Евролиги об отстранении российских клубов от участия в турнире в сезоне-2022/2023.



«Наверняка все смотрели фильм «Игры разума» с Расселом Кроу в главной роли математика. Но уверен, немногие знают, чем на самом деле знаменит прототип героя Кроу – Джон Форбс Нэш. В 1953 году он опубликовал работу: глубочайший анализ игры, в которой все участники одновременно или выигрывают, или проигрывают. Он доказал, что любой конфликт можно свести к особой логике, при которой игрокам невыгодно соперничать, а выгодно действовать в контексте выгоды для себя и всех остальных участников игры, и это состояние стабильно. Это и есть знаменитое равновесие Нэша.



Возвращаясь к нашим делам с Евролигой, такого равновесия, увы, достигнуть не удалось. Политическая составляющая перевесила. Проиграли все; Евролига, которая осталась без топовых российских команд, мы, лишившиеся Евролиги, зрители, болельщики, игроки. Это не стало сюрпризом. Будем жить, играть Единую лигу. Мы вернёмся в Евролигу рано или поздно, и планку требований к себе снижать не стоит», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».



Пресс-служба Евролиги объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире в следующем сезоне. Большинство акционеров Евролиги проголосовали против допуска российских команд. В новом сезоне их заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан», которые получили уайлд-кард для участия в соревнованиях.



Ещё в конце февраля совет Евролиги принял решение о приостановке участия российских клубов в европейских турнирах. Это было связано с украинскими событиями. В дальнейшем российские клубы исключили из международных турниров и аннулировали их результаты.