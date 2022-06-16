Энтони Рэндольф перенёс операцию и пропустит не менее полугода

Форвард мадридского «Реала» Энтони Рэндольф, получивший полный разрыв передней крестообразной связки левого колена, успешно перенёс операцию, сообщается на официальном сайте клуба.



Ожидается, что процесс восстановления займёт не менее шести месяцев. Таким образом, 32-летний американец со словенским паспортом не примет участия в официальных матчах до конца 2022 года.



Рэндольф получил травму за несколько минут до большого перерыва в первой игре финальной серии чемпионата Испании с «Барселоной» (88:75). Отметим, что это уже вторая тяжёлая травма у чемпиона Европы – 2017 за полтора года. 19 декабря 2020 года форвард порвал ахиллово сухожилие в третьей четверти выездного матча Евролиги с греческим «Олимпиакосом». Восстановление заняло 351 день. Рэндольф вернулся на паркет только в декабре 2021 года.



В этом сезоне он набирал в среднем 3,1 очка, 1,9 подбора и 3,5 передачи в 20 матчах Евролиги.