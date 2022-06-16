Клэй Томпсон: не исключаю, что искупаюсь перед шестым матчем в Бостоне
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что может искупаться в Массачусетском заливе перед шестым матчем финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» (3-2) в Бостоне.
«Нет, пока я не искупался. Но знаю, что в этих местах много красивых водоёмов. Так что не исключаю этого. Есть небольшая вероятность», – цитирует Томпсона NBC Sports.
Перед пятым матчем 32-летний защитник искупался в заливе Сан-Франциско и опубликовал фотографию в социальных сетях.
Шестая игра финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации состоится на паркете «Селтикс» в пятницу, 17 июня. Начало – в 4:00 мск. В случае поражения «Уорриорз» решающий седьмой матч пройдёт в Сан-Франциско.
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