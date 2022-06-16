Томпсон — о прозвище Клэй шестой матч: давления точно не будет, главное — победить

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался о шестой игре с «Бостон Селтикс» и заявил, что не испытывает никакого давления из-за прозвища Клэй шестой матч.



«Конечно же, мне хочется провести мощную игру и привести свою команду к победе, но совершенно не важно, кто из игроков ярче себя проявит. Я не буду ничего на себя тянуть и точно не будет никакого давления на меня. Главное — победить. Мне незачем соответствовать прозвищу. Выйду, продемонстрирую свою игру, буду чувствовать себя легко и свободно», — цитирует Томпсона Clutch Points.



В пятом матче финала с «Бостоном» «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 104:94 и впервые в серии вышел вперёд — 3-2. Шестой матч состоится 17 июня в 4:00 мск.

Новость по теме Трей Янг: чувствую, что Клэй собирается набрать 50 очков в шестом матче