Томпсон — о прозвище Клэй шестой матч: давления точно не будет, главное — победить
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался о шестой игре с «Бостон Селтикс» и заявил, что не испытывает никакого давления из-за прозвища Клэй шестой матч.
«Конечно же, мне хочется провести мощную игру и привести свою команду к победе, но совершенно не важно, кто из игроков ярче себя проявит. Я не буду ничего на себя тянуть и точно не будет никакого давления на меня. Главное — победить. Мне незачем соответствовать прозвищу. Выйду, продемонстрирую свою игру, буду чувствовать себя легко и свободно», — цитирует Томпсона Clutch Points.
В пятом матче финала с «Бостоном» «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 104:94 и впервые в серии вышел вперёд — 3-2. Шестой матч состоится 17 июня в 4:00 мск.
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