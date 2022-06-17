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Григонис не смог ответить на вопросы о контракте с ЦСКА и продолжении карьеры

Григонис не смог ответить на вопросы о контракте с ЦСКА и продолжении карьеры
Марюс Григонис
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Защитник Марюс Григонис на пресс-конференции сборной Литвы отказался ответить на вопрос о ситуации с контрактом с ЦСКА, который действует до 2024 года.

«Без комментариев», – цитирует литовца BasketNews.

28-летний баскетболист также не смог дать ответ, в каком клубе он продолжит карьеру.

«У меня нет ответа. Когда он будет? Хотелось бы, чтобы он был у меня сегодня», – заявил Григонис.

К литовскому защитнику проявляют интерес тель-авивский «Маккаби», литовский «Жальгирис» и испанская «Валенсия».

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что вопросы по контрактам Григониса, Джоэла Боломбоя и Йоханнеса Фойгтмана будет решать суд. Весной легионеры покинули Россию и не вернулись в расположение клуба, несмотря на действующие соглашения.

В 16 матчах Евролиги минувшего сезона Григонис в среднем набирал 8,5 очка, делал 1,9 передачи и совершал 1,4 подбора за 19,4 минуты на паркете.

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