Григонис не смог ответить на вопросы о контракте с ЦСКА и продолжении карьеры

Защитник Марюс Григонис на пресс-конференции сборной Литвы отказался ответить на вопрос о ситуации с контрактом с ЦСКА, который действует до 2024 года.
«Без комментариев», – цитирует литовца BasketNews.
28-летний баскетболист также не смог дать ответ, в каком клубе он продолжит карьеру.
«У меня нет ответа. Когда он будет? Хотелось бы, чтобы он был у меня сегодня», – заявил Григонис.
К литовскому защитнику проявляют интерес тель-авивский «Маккаби», литовский «Жальгирис» и испанская «Валенсия».
Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что вопросы по контрактам Григониса, Джоэла Боломбоя и Йоханнеса Фойгтмана будет решать суд. Весной легионеры покинули Россию и не вернулись в расположение клуба, несмотря на действующие соглашения.
В 16 матчах Евролиги минувшего сезона Григонис в среднем набирал 8,5 очка, делал 1,9 передачи и совершал 1,4 подбора за 19,4 минуты на паркете.
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