Карри поднялся на девятое место по перехватам в плей-офф НБА

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сделал два перехвата в шестом матче с «Бостон Селтикс» (103:90) и поднялся на девятое место в рейтинге за всю историю финальных игр НБА.

На счету 34-летнего баскетболиста 54 перехвата. На первом месте располагается Мэджик Джонсон (102).

Более того, Карри был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА — 2022.



В шести играх финала 34-летний баскетболист в среднем набирал 31,2 очка, делал 6,0 подбора и отдавал 5,0 передачи.



Звезда «Уорриорз» впервые был признан MVP финальной серии.



В шестом матче «Голден Стэйт» в гостях нанёс поражение «Селтикс» со счётом 101:88 (27-22, 27-17, 22-27, 27-24) и одержал волевую победу в финальной серии плей-офф НБА (4-2). Карри стал лучшим игроком встречи с 34 очками, семью подборами и семью передачами.