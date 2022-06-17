«Уралмаш» нашёл замену Евгению Пашутину

Новым главным тренером чемпиона Суперлиги-1 «Уралмаша» станет Михаил Терехов, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. На этом посту он сменит Евгения Пашутина. Соглашение с 39-летним специалистом рассчитано на один сезон.



«Для меня большая честь стать частью «Уралмаша». Хочется поблагодарить Виктора Владимировича Ганиенко и руководство клуба за оказанное доверие. Так сложилась судьба, что именно с «Уралмашем» я шёл нога в ногу с самого возрождения клуба. Суперлига-3, Суперлига-2, потом Суперлига-1 – это целая кладезь соперничества и ярких воспоминаний. Чувствую, что наше сотрудничество было предопределено историей, что придаёт мне дополнительных сил и мотивации. Вперёд, «Уралмаш», к новым вершинам!» – заявил Терехов.



По итогам регулярного чемпионата Суперлиги-1 «Новосибирск» под руководством Терехова занял восьмое место с показателями 15 побед и 13 поражений. В первом раунде плей-офф команда уступила будущему победителю турнира «Уралмашу» (0-3).



Ранее тренер возглавлял ярославский «Буревестник», барнаульский «АлтайБаскет», мужскую сборную Сирии и грузинскую «Мегу».