«Уралмаш» нашёл замену Евгению Пашутину

Новым главным тренером чемпиона Суперлиги-1 «Уралмаша» станет Михаил Терехов, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. На этом посту он сменит Евгения Пашутина. Соглашение с 39-летним специалистом рассчитано на один сезон.
«Для меня большая честь стать частью «Уралмаша». Хочется поблагодарить Виктора Владимировича Ганиенко и руководство клуба за оказанное доверие. Так сложилась судьба, что именно с «Уралмашем» я шёл нога в ногу с самого возрождения клуба. Суперлига-3, Суперлига-2, потом Суперлига-1 – это целая кладезь соперничества и ярких воспоминаний. Чувствую, что наше сотрудничество было предопределено историей, что придаёт мне дополнительных сил и мотивации. Вперёд, «Уралмаш», к новым вершинам!» – заявил Терехов.
По итогам регулярного чемпионата Суперлиги-1 «Новосибирск» под руководством Терехова занял восьмое место с показателями 15 побед и 13 поражений. В первом раунде плей-офф команда уступила будущему победителю турнира «Уралмашу» (0-3).
Ранее тренер возглавлял ярославский «Буревестник», барнаульский «АлтайБаскет», мужскую сборную Сирии и грузинскую «Мегу».
- 17 июня 2022
-
09:10
-
09:04
-
08:45
-
08:41
-
08:20
-
07:26
-
07:17
-
06:28
-
01:12
- 16 июня 2022
-
23:45
-
22:48
-
22:34
-
22:14
-
21:52
-
21:39
-
20:58
-
20:28
-
20:15
-
19:29
-
19:19
-
18:27
-
17:49
-
17:32
-
17:11
-
16:56
-
16:52
-
16:29
-
16:19
-
16:06
-
16:04
-
16:01
-
15:27
-
15:21
-
15:20
-
15:13