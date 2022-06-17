Дрэймонд Грин: я доминировал в шестом матче
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил свою игру в финальной серии с «Бостон Селтикс».
«Вы можете вспомнить первый матч, я там был не так уж плох, а второй вообще провёл отлично. В третьем матче да, я был ужасен. В четвёртой встрече, считаю, что не сыграл в свою лучшую игру, но не скажу, что это был провал. В пятом матче я играл вполне достойно и надёжно. Был очень энергичен. В шестом матче я доминировал на площадке», — цитирует Грина ESPN.
«Голден Стэйт» в решающем матче финальной серии обыграл «Бостон» со счётом 103:90. Дрэймонд Грин набрал 12 очков, сделал 12 подборов, восемь передач, два перехвата и два блок-шота. По ходу серии Грина критиковали за то, что он уделяет слишком большое внимание своему подкасту.
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