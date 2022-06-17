Владелец «Виртуса» раскритиковал судейство в пятом матче финала с «Миланом»

Владелец «Виртуса» Массимо Дзанетти резко высказался о судействе пятой игры финальной серии чемпионата Италии с «Миланом» (84-78, 2-3).



«Мы выиграли игру, несмотря на судей. Пришло время остановить психологическое преимущество «Милана» и тренера Этторе Мессины – это неприемлемо. У нас лучшие болельщики в Италии. Мы едины против всех и вся», – цитирует Дзанетти TRC.



Ранее перед пятым матчем финала генеральный директор «Виртуса» Лука Баральди намекал на то, что по ходу серии происходили вещи, которые не нравились клубу из Болоньи.



«Мы должны бороться со всеми событиями. Были ситуации, которые нам не нравились, но мы должны сохранять спокойствие и не нервничать», – говорил Баральди в интервью Il Corriere dello Sport.



В четверг, 16 июня, «Виртус» обыграл «Милан» на своей площадке со счётом 84-78 и сократил отставание в финальной серии чемпионата Италии (2-3). Шестая встреча пройдёт в Милане в субботу, 18 июня. Начало – в 21:30 мск.