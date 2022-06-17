Яка Лакович возглавил «Гран Канарию»

Испанская «Гран Канария» на официальном сайте объявила о назначении словенца Яки Лаковича на пост главного тренера. Соглашение рассчитано на два года.



43-летний специалист перешёл из немецкого «Ульма», которым руководил на протяжении трёх последних сезонов. Ранее Лакович работал ассистентом в «Бильбао» и «Ховентуде».



Лакович хорошо знает испанскую лигу, поскольку в течение пяти лет выступал за «Барселону». В составе команды он завоевал титул чемпиона Евролиги, два титула чемпиона страны, трижды выигрывал Кубок Короля и дважды – Суперкубок Испании.



По итогам регулярного чемпионата Германии – 2021/2022 «Ульм» под руководством словенца занял пятое место (22 победы, 12 поражений) и уступил в четвертьфинале «Людвигсбургу» (0-3). В Еврокубке команда Лаковича также дошла до стадии четвертьфинала, где проиграла будущему обладателю трофея итальянскому «Виртусу» (77-83).



В следующем сезоне «Гран Канария» примет участие в Еврокубке.