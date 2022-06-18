«Локомотив-Кубань» нашёл замену Саврасенко на посту генерального менеджера

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о назначении 47-летнего сербского специалиста Ивана Новчича на пост генерального менеджера. После ухода Алексея Саврасенко должность оставалась вакантной на протяжении года.
«Рад стать частью такой великой организации с такой славной историей, как «Локомотив-Кубань». Это большая честь для меня, и я воодушевлён предстоящей совместной работой. Уверен, вместе мы достигнем намеченных высоких целей», – приводит слова Новчича официальный сайт клуба.
Серб играл на позиции защитника. В ноябре 2001 года он прилетал на просмотр в «Урал-Грейт». Тогда тренеры пермской команды посчитали, что Иван не сможет быстро набрать необходимую игровую форму и влиться в команду, и баскетболист вернулся в Белград.
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