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«Локомотив-Кубань» нашёл замену Саврасенко на посту генерального менеджера

«Локомотив-Кубань» нашёл замену Саврасенко на посту генерального менеджера
Алексей Саврасенко
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о назначении 47-летнего сербского специалиста Ивана Новчича на пост генерального менеджера. После ухода Алексея Саврасенко должность оставалась вакантной на протяжении года.

«Рад стать частью такой великой организации с такой славной историей, как «Локомотив-Кубань». Это большая честь для меня, и я воодушевлён предстоящей совместной работой. Уверен, вместе мы достигнем намеченных высоких целей», – приводит слова Новчича официальный сайт клуба.

Серб играл на позиции защитника. В ноябре 2001 года он прилетал на просмотр в «Урал-Грейт». Тогда тренеры пермской команды посчитали, что Иван не сможет быстро набрать необходимую игровую форму и влиться в команду, и баскетболист вернулся в Белград.

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