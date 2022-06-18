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«Фенербахче» близок к подписанию Скотти Уилбекина

«Фенербахче» близок к подписанию Скотти Уилбекина
Скотти Уилбекин
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Действующий чемпион Турции «Фенербахче» близок к заключению соглашения со звёздным разыгрывающим «Маккаби» Скотти Уилбекином, сообщает BasketNews со ссылкой на источник.

Сообщается, что сделка находится на завершающей стадии. Стороны оговаривают сумму выкупа.

В последние годы 29-летний защитник был лидером тель-авивского «Маккаби». В минувшем сезоне средние показатели Уилбекина в Евролиге составили 15,4 очка, 4,1 передачи и 2,1 подбора за матч.

Кроме того, в ноябре прошлого года американец установил личный рекорд результативности, отметившись 37 очками в игре против «Монако». Кроме того, Уилбекин является самым молодым баскетболистом в истории Евролиги, который забросил 400 трёхочковых.

В полуфинальной серии чемпионата Израиля-2021/22 тель-авивский «Маккаби» сенсационно проиграл «Хапоэлю» из Эйлата (2-3) и впервые за 22 года не сумел пробиться в финал. В Евролиге четырёхкратный победитель турнира занял пятое место в регулярном сезоне (17 побед, 11 поражений) и уступил в четвертьфинале будущему чемпиону «Реалу» (0-3).

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