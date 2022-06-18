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Марио Хезонья близок к переходу в «Партизан»

Марио Хезонья близок к переходу в «Партизан»
Марио Хезонья
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Форвард УНИКСа Марио Хезонья близок к заключению соглашения с сербским «Партизаном», сообщает итальянский инсайдер Алессандро Маджи в социальных сетях.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ средняя статистика хорвата составила 18,5 очка, 7,5 подбора, 3,3 передачи и 2,0 перехвата.

27-летний баскетболист был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и MVP Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что лидер казанской команды согласовал условия двухлетнего контракта с мадридским «Реалом». Однако президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что клуб настроен оптимистично и планирует продлить соглашение с Хезоньей.

«Партизан» получил wild card и примет участие в следующем розыгрыше Евролиги. Клуб из Белграда вернётся в главный клубный турнир континента впервые с сезона-2013/2014. Российские баскетбольные команды были отстранены на год от участия в европейских соревнованиях.

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