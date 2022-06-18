Старший брат Янниса Адетокунбо останется в «Милуоки»

Лёгкий форвард Танасис Адетокунбо активировал опцию игрока за $ 1,88 млн на сезон-2022/2023 и останется в «Милуоки Бакс» ещё на год, информирует Майкл Скотто из HoopsHype.



29-летний Танасис, старший брат финалиста Национальной баскетбольной ассоциации-2020/2021 и MVP регулярного чемпионата в 2019 и 2020 годах Янниса Адетокунбо, в 48 матчах минувшего розыгрыша НБА набирал в среднем 3,6 очка и делал 2,1 подбора в составе «Милуоки».



Предстоящий сезон станет для 29-летнего форварда четвёртым в составе «Бакс».



В 2021 году вместе со своим звёздным братом Танасис стал чемпионом НБА. Это был первый титул для «Милуоки» первым с 1971 года, когда Карим Абдул-Джаббар и Оскар Робертсон помогли команде из штата Висконсин обыграть в финальной серии «Балтимор Буллитс» (ныне называющийся «Вашингтон Уизардс»).