«Црвена Звезда» планирует продлить контракт с Деяном Радоничем
Поделиться
Сербская «Црвена Звезда» собирается продолжить сотрудничество с главным тренером Деяном Радоничем, информирует Telesport.rs со ссылкой на источник. Сообщается, что официальное объявление о продлении соглашения запланировано после завершения финальной серии плей-офф чемпионата Сербии.
Радонич возглавляет «Црвену Звезду» с 2020 года. В нынешнем сезоне 52-летний сербский специалист привел команду из Белграда к титулу чемпиона Адриатической лиги, обыграв в финале «Партизан» (3-2). В Евролиге клуб занял одиннадцатое место (12 побед, 16 поражений) и остановился в двух выигрышах от зоны плей-офф.
В настоящее время «Црвена Звезда» ведёт у «Меги» со счетом 2:1 в финальной серии чемпионата Сербии до трёх побед.
Комментарии
- 18 июня 2022
-
23:25
-
23:00
-
22:48
-
21:52
-
20:59
-
20:47
-
19:32
-
19:17
-
18:53
-
17:39
-
17:25
-
16:10
-
15:33
-
15:17
-
15:09
-
14:51
-
13:07
-
12:44
-
12:36
-
12:36
-
12:31
-
12:19
-
11:54
-
11:49
-
10:28
-
10:19
-
10:07
-
10:00
-
09:31
-
01:05
-
00:23
-
00:06
- 17 июня 2022
-
23:42
-
23:11
-
22:49
Партнерский контент