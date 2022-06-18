«Црвена Звезда» планирует продлить контракт с Деяном Радоничем

Сербская «Црвена Звезда» собирается продолжить сотрудничество с главным тренером Деяном Радоничем, информирует Telesport.rs со ссылкой на источник. Сообщается, что официальное объявление о продлении соглашения запланировано после завершения финальной серии плей-офф чемпионата Сербии.



Радонич возглавляет «Црвену Звезду» с 2020 года. В нынешнем сезоне 52-летний сербский специалист привел команду из Белграда к титулу чемпиона Адриатической лиги, обыграв в финале «Партизан» (3-2). В Евролиге клуб занял одиннадцатое место (12 побед, 16 поражений) и остановился в двух выигрышах от зоны плей-офф.



В настоящее время «Црвена Звезда» ведёт у «Меги» со счетом 2:1 в финальной серии чемпионата Сербии до трёх побед.