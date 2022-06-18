Александар Джикич возглавил иерусалимский «Хапоэль»

Иерусалимский «Хапоэль» объявил на официальном сайте о назначении Александара Джикича на пост главного тренера команды. Соглашение с 51-летним сербским специалистом рассчитано на два года.



«Я счастлив и рад присоединиться к иерусалимскому «Хапоэлю». У меня остались прекрасные воспоминания о клубе и в особенности о болельщиках с тех пор, как я в последний раз был на арене. Могу заверить, что мы будем упорно работать как команда – со страстью, мужеством и решимостью на пути к достижению наших общих целей», – цитирует Джикича пресс-служба столичного клуба.



В прошлом сезоне серб возглавлял черногорскую «Будучность», с которой сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны. В сезоне-2017/2018 Джикич привел команду из Подгорицы к первому в истории чемпионскому титулу в Адриатической лиге.

В следующем сезоне «Будучность» примет участие в Еврокубке.