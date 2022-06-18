Александар Джикич возглавил иерусалимский «Хапоэль»

Иерусалимский «Хапоэль» объявил на официальном сайте о назначении Александара Джикича на пост главного тренера команды. Соглашение с 51-летним сербским специалистом рассчитано на два года.
«Я счастлив и рад присоединиться к иерусалимскому «Хапоэлю». У меня остались прекрасные воспоминания о клубе и в особенности о болельщиках с тех пор, как я в последний раз был на арене. Могу заверить, что мы будем упорно работать как команда – со страстью, мужеством и решимостью на пути к достижению наших общих целей», – цитирует Джикича пресс-служба столичного клуба.
В прошлом сезоне серб возглавлял черногорскую «Будучность», с которой сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны. В сезоне-2017/2018 Джикич привел команду из Подгорицы к первому в истории чемпионскому титулу в Адриатической лиге.
В следующем сезоне «Будучность» примет участие в Еврокубке.
- 18 июня 2022
-
23:25
-
23:00
-
22:48
-
21:52
-
20:59
-
20:47
-
19:32
-
19:17
-
18:53
-
17:39
-
17:25
-
16:10
-
15:33
-
15:17
-
15:09
-
14:51
-
13:07
-
12:44
-
12:36
-
12:36
-
12:31
-
12:19
-
11:54
-
11:49
-
10:28
-
10:19
-
10:07
-
10:00
-
09:31
-
01:05
-
00:23
-
00:06
- 17 июня 2022
-
23:42
-
23:11
-
22:49