Николя Батюм: если когда-нибудь буду играть в Европе, то определённо за «Маккаби»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» и сборной Франции Николя Батюм ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность выступления в Европе в течение одного или нескольких сезонов.
«В детстве я рос большим поклонником тель-авивского «Маккаби». Не знаю, случится ли это, но если бы мне пришлось выбирать европейскую команду для продолжения карьеры, то это определённо был бы «Маккаби», – написал 33-летний баскетболист в своих социальных сетях, отвечая на вопросы болельщиков.
Батюм провёл успешный сезон в НБА в составе «Клипперс». В 59 играх чемпионата француз в среднем набирал 8,3 очка, делал 4,3 подбора, 1,7 передачи и 1,0 перехвата.
За плечами чемпиона Европы – 2013 и серебряного призёра Олимпиады – 2020 тринадцать сезонов и 915 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Портленд Трейл Блэйзерс», «Шарлотт Хорнетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В Европе Батюм выступал за французские «Ле-Ман» (2006–2008) и «Нанси» (2011).
Ранее стало известно, что форвард не поможет сборной Франции на Евробаскете–2022, который пройдёт в сентябре.
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