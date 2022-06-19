Марк Газоль получил травму накануне главного матча «Жироны» в сезоне

Легендарный центровой и по совместительству президент «Жироны» Марк Газоль травмировал колено в полуфинальной игре «Финала четырёх» второго испанского дивизиона с «Лейдой» (77:68) и не примет участия в матче за выход в элитный дивизион чемпионата Испании с «Эстудиантесом».



37-летний баскетболист получил травму колена в третьей четверти при попытке накрыть бросок соперника и не смог продолжить встречу. Перед тем как покинуть площадку, Газоль набрал 11 очков (2/2 трёхочковые).



Главный тренер «Жироны» Жорди Саргатал заявил, что Газоль может пропустить матч с «Эстудиантесом».



«Не знаем, сможет ли Марк сыграть», – приводит слова Саргатала Basket News.



Финальная встреча между «Жироной» и «Эстудиантесом» состоится сегодня, 19 июня. Начало – в 19:45 мск. Победитель матча вместе с «Гранадой» в следующем сезоне заменят вылетевшие из высшего дивизиона «Андорру» и «Сан-Пабло Бургос».

Марк Газоль – двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион НБА в составе «Торонто Рэпторз», трижды участник Матча всех звёзд НБА.