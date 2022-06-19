Кармело Энтони может перейти в «Бруклин»

Звёздный форвард Кармело Энтони в случае ухода летом из «Лос-Анджелес Лейкерс» может продолжить карьеру в «Бруклин Нетс», сообщает heavy.com со ссылкой на руководителя одного из клубов НБА.



Ранее появилась информация, что трёхкратный олимпийский чемпион может вернуться в «Нью-Йорк Никс», за который выступал с 2011 по 2017 год.



«Кармело нужно перейти в более сильную команду, чем «Никс», где он не будет отвлекать внимание. Если он уйдёт из «Лейкерс», наиболее вероятным вариантом будет «Бруклин». Однажды Энтони уже был близок к переходу в «Бруклин». Кевин Дюрант хотел этого, но клуб отказался. Судя по тому, как там идут дела, возможно, пришло время сделать что-то, чего хочет Дюрант. Поэтому если Дюрант по-прежнему захочет Кармело, то «Нетс» не будут против», – заявил функционер.



В минувшем сезоне 38-летний ветеран защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс» со средними показателями 13,3 очка, 4,2 подбора и 1,0 передачи за игру. По завершении чемпионата форвард стал неограниченно свободным агентом.



С 2007 по 2017 год Энтони принял участие в 10 из 11 Матчей звёзд НБА, а по итогам сезона-2012/2013 стал самым результативным игроком регулярного чемпионата.

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