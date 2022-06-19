«Я наслаждался каждым днём». Шенгелия поблагодарил «Виртус» и болельщиков

Звёздный форвард «Виртуса» и сборной Грузии Торнике Шенгелия поблагодарил клуб из Болоньи и его болельщиков за исторический сезон.



«Спасибо всем моим одноклубникам, тренерам, сотрудникам и всему клубу «Виртус»! Очень благодарен за эту замечательную возможность, а также за всю помощь и поддержку, которые я получил от вас. Спасибо всем болельщикам за тёплые и позитивные сообщения, за вашу безграничную поддержку и за то, что заставили меня почувствовать себя одним из вас. Я наслаждался каждым днём, являясь частью этой исторической команды!», – написал 30-летний грузинский баскетболист в своих социальных сетях.



Недавно сообщалось, что клуб из Болоньи и Торнике Шенгелия согласовали двухлетний контракт с опцией продления на третий сезон. Ожидается, что договор будет подписан в ближайшие дни.



На протяжении двух последних сезонов Шенгелия выступал за ЦСКА, в составе которого год назад стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В марте форвард перешёл в итальянский «Виртус», которому помог выиграть Еврокубок и выйти в финал чемпионата страны. В восьми матчах Еврокубка он в среднем набирал 8,1 очка, а также делал 5,5 подбора, 3,5 передачи и 1,0 блок-шота за 20,4 минуты на паркете. Средние показатели Шенгелии в 19 играх Серии А составили 12,8 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи за 24,3 минуты на площадке.

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