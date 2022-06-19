«Сакраменто» и «Шарлотт» претендуют на центрового «Голден Стэйт»

«Сакраменто Кингз» и «Шарлотт Хорнетс» в межсезонье поборются за центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Кевона Луни, сообщает Uproxx со ссылкой на источник.



Этим летом 26-летний баскетболист станет неограниченно свободным агентом. Сам Луни выразил желание остаться в «Голден Стэйт».



В минувшем сезоне центровой провёл все 82 матча за «Уорриорз» в регулярном чемпионате (80 – в стартовой пятёрке), где его средние показатели составили 6,0 очка, 7,3 подбора и 2,0 передачи за 21,1 минуты на площадке. В 22 играх плей-офф НБА Луни в среднем набирал 5,8 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 2,2 передачи за 20,4 минуты.



В финальной серии «Голден Стэйт» обыграл «Бостон» (4-2). Чемпионский титул стал для Луни третьим в карьере в составе «Уорриорз».