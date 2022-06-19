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Форвард ЦСКА Антонов рассказал, что ездит на машине, которую ему подарили после ОИ-2012

Форвард ЦСКА Антонов рассказал, что ездит на машине, которую ему подарили после ОИ-2012
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Форвард ЦСКА Семён Антонов признался, что до сих пор ездит на автомобиле фирмы «Ауди», который ему подарили после бронзовой медали на Олимпийских играх 2012 года.

«Первый автомобиль, на котором я начал ездить самостоятельно, был «Волга Сайбер». В тот момент я играл в «Нижнем Новгороде», и у нас были служебные автомобили. Как раз кто-то из иностранцев уехал, один автомобиль простаивал, поэтому руководство клуба предоставила мне возможность учиться ездить на нём.

Первые две недели я ездил исключительно с ребятами, потому что я смотрел только прямо. Когда нужно было перестраиваться, я спрашивал у ребят разрешения. Я боялся смотреть по сторонам.

Первый собственный автомобиль – это «Ауди», которую мне подарили после «бронзы» Олимпиады в 2012 году. До сих пор управляю этим автомобилем», — сказал Антонов в интервью пресс-службе ЦСКА.

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