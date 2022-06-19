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Джефф Грин решил остаться в «Денвер Наггетс» ещё на сезон

Джефф Грин решил остаться в «Денвер Наггетс» ещё на сезон
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Форвард Джефф Грин решил остаться в «Денвер Наггетс», сообщает ESPN. 35-летний баскетболист активирует опцию продления контракта с клубом ещё на один год. В предстоящем сезоне он заработает $ 4,5 млн.

В августе Грину исполнится 36 лет. Его опция продления контракта действовала до 20 июня. В среднем в минувшем сезоне он набирал 10,3 очка и делал 3,1 подбора. В общей сложности Грин провёл 75 матчей (63 — в стартовой пятёрке).

В НБА у него 1051 матч. В них его статистика в среднем составляет 12,6 очка, 4,3 подбора. Ранее он выступал за различные клубы НБА, включая «Бостон Селтикс», «Мемфис Гриззлис», «Лос-Анджелес Клипперс» и другие.

Грин был выбран «Селтикс» на драфте НБА в 2007 году. В дальнейшем он был обменян в «Сиэттл Суперсоникс».

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