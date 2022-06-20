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Фабьен Козёр — о победе «Реала» в чемпионате Испании: мечтаю завершить здесь карьеру

Фабьен Козёр — о победе «Реала» в чемпионате Испании: мечтаю завершить здесь карьеру
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Защитник мадридского «Реала» француз Фабьен Козёр прокомментировал успешное завершение сезона.

Напомним, вчера «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» в матче финала со счётом 81:74 (13:10, 21:23, 23:23, 24:18), победив со счётом 3-1 в серии и впервые за три года став чемпионом Испании.

«Я мечтаю завершить свою карьеру в мадридском «Реале». Сейчас мы должны начать переговоры (о новом контракте. – Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, что смогу достичь соглашения и остаться здесь», – приводит слова баскетболиста издание Onda Madrid.

35-летний Козёр выступает за «Реал» с 2017 года и за это время четырежды выигрывал Суперкубок Испании и один раз становился обладателем Кубка страны. В 2018 году он признавался баскетболистом года во Франции.

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