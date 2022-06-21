«У меня нет доверия к правительству США». Жена арестованной в РФ Грайнер — о срыве звонка

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая арестована в России, рассказала о несостоявшемся звонке между ними.
Пара не разговаривала по телефону в течение четырёх месяцев после ареста Грайнер в России по обвинению в хранении наркотиков. В субботу, 18 июня, между ними должен был состояться телефонный разговор.
Отмечается, Грайнер пыталась позвонить 11 раз в течение нескольких часов, набрав номер, который ей дали в посольстве США в Москве. Но каждый раз звонок оставался без ответа, потому что отдел посольства, где звонил телефон, в субботу, вероятнее всего, не работал.
При этом Шерель отметила, что о запланированном звонке было известно за две недели.
Шерель сообщила, что контактное лицо в правительстве США извинилось перед ней за ошибку. Она сказала, что узнала, что единственный номер, который Бриттни Грайнер было велено набрать, обычно обрабатывает звонки от заключённых с понедельника по пятницу, но не по выходным.
«Я считаю это неприемлемым, и сейчас у меня нет доверия к нашему правительству. Если я не могу доверить вам перезвонить в субботу в нерабочее время, как я могу быть уверена, что вы ведёте переговоры от имени моей жены, чтобы вернуть её домой? Потому что это гораздо большая просьба, чем принять звонок в субботу», — приводит слова Шерель Associated Press.
Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.
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