УНИКС определился с будущим Вячеслава Зайцева

Казанский УНИКС и защитник сборной России Вячеслав ЗАЙЦЕВ достигли соглашения о продолжении сотрудничества в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба. Стороны не стали активировать опцию выхода, предусмотренную контрактом.
В минувшем чемпионате Единой лиги ВТБ 32-летний баскетболист провёл в составе казанской команды 29 матчей, в среднем набирая по 5,3 очка, делая 2,1 подбора и отдавая 2,1 передачи за 15:31 минуты на площадке.
По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС занял третье место (14 побед, 4 поражения). В полуфинальной серии казанская команда уступила будущему победителю турнира санк-петербургскому «Зениту» (1-3), а в серии за третье место обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1). На момент отстранения российских клубов из Евролиги УНИКС занимал седьмое место (13 побед, 12 поражений) в зоне плей-офф.
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