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Ян Веселы покинул «Фенербахче»

Ян Веселы покинул «Фенербахче»
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Форвард Ян Веселы покинул ряды «Фенербахче». Об этом рассказала пресс-служба турецкого клуба, поблагодарив чешского игрока за вклад, который он внёс в команду.

«Наш уважаемый спортсмен после долгих переговоров о продлении контракта сообщил клубу, что хочет начать новую главу в своей карьере. Ян, помни, что те, кто оставил свой след в нашей истории, никогда не будут забыты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Веселы выступал в составе турецкого «Фенербахче» с 2014 года. В нынешнем розыгрыше Евролиги чешский баскетболист набирал в среднем 13,6 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,5 результативной передачи в среднем за игру. Ранее сообщалось, что Ян может продолжить карьеру в «Барселоне».

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