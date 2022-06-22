Дреймонд Грин восторженно отреагировал на назначение Джордана Отта в «Лейкерс»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий по поводу назначения Джордана Отта на роль ассистента главного тренера в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Отлично! Заслуженно. Очень компетентный тренер», — написал Грин в социальных сетях.

Отт с 2013 по 2016 год занимал должность видеокоординатора в «Атланте Хоукс». Стоит отметить, что Дарвин Хэм (новый главный тренер «Лейкерс») и Джордан ранее уже работали вместе. Это было в «Атланте», когда Дарвин был ассистентом главного тренера «Хоукс».



«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф завершившегося сезона после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.