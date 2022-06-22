Артём Комолов покинул УНИКС

29-летний защитник УНИКСа Артём Комолов воспользовался опцией выхода из контракта и продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды.



В минувшем сезоне в 28 матчах Единой Лиги ВТБ средние показатели Комолова составили 6.3 очка, 1.5 подбора и 1.3 передачи за 16:48 минуты игрового времени.

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС занял третье место (14 побед, 4 поражения). В полуфинальной серии казанская команда уступила будущему победителю турнира санк-петербургскому «Зениту» (1-3), а в серии за третье место обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1). На момент отстранения российских клубов из Евролиги УНИКС занимал седьмое место (13 побед, 12 поражений) в зоне плей-офф.