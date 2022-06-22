«Они хотят играть в сильнейших турнирах». Гомельский — об уходе легионеров из «Зенита»

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал отъезд из России иностранных баскетболистов, выступавших за санкт-петербургский «Зенит».



«Понятное дело, что сильным легионерам поступили предложения. Они люди, хотят играть в сильнейших турнирах. Им свойственно искать, где лучше. На сегодняшний день лучше не в «Зените». Другого и быть не могло. Такое впечатление, что это не было известно заранее. Им пришлось бы выплачивать неустойку клубу для перехода раньше конца сезона в другую команду», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В седьмом матче «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 81:75 (25:19, 19:23, 12:20, 25:13) и завоевал золотые медали Единой лиги ВТБ нынешнего сезона, одержав волевую победу в финальной серии (4-3). Титул стал первым для команды из Санкт-Петербурга за всю историю существования клуба.