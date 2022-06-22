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Руководитель клуба НБА считает, что «Чикаго» должен побороться за Пи Джея Такера

Руководитель клуба НБА считает, что «Чикаго» должен побороться за Пи Джея Такера
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Руководитель одного из клубов Восточной конференции заявил, что «Чикаго Буллз» должен в нынешнее межсезонье побороться за форварда Пи Джея Такера.

«Он отлично подойдёт этой команде. Крутой парень, подающий пример своим отношением к игре. Он может выходить в старте на позиции мощного форварда и снять лишнее давление с Патрика Уильямса. Он способен сыграть центрового в маленькой пятёрке. Кроме того, у него стабильный бросок из угла. Им нужно именно это. Ему 37, но на него будет спрос даже в 40-летнем возрасте. У «Чикаго» есть исключение среднего уровня, так что они могут поучаствовать в гонке за него», — цитирует анонимного руководителя клуба Восточной конференции Heavy.

Такер в минувшем сезоне сыграл в 71 встрече за «Майами Хит», набирая в среднем 7,6 очка и совершая 5,5 подбора.

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