Алекс Пойтресс попрощался с «Зенитом»

Американский центровой Алекс Пойтресс опубликовал в социальных сетях обращение к «Зениту».



«Я просто хочу сказать спасибо. Сидя дома и размышляя над тем, что мы сделали, я смело могу сказать, что это были два удивительных года, и Санкт-Петербург занял место в моём сердце», — написал Пойтресс в одной из своих социальных сетей.



Пойтресс выступал за «Зенит» с 2020 года. По окончании минувшего сезона Алекс покинул клуб из Санкт-Петербурга и подписал двухлетний контракт с «Маккаби» из Тель-Авива.



В сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии команда обыграла московский ЦСКА (4-3). После четырёх матчей финала счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что в итоге позволило им взять верх в финальном противостоянии.

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